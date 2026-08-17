Зюганов провел встречу со своими доверенными лицами на выборах в Госдуму

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу со своими доверенными лицами на выборах депутатов Госдумы. И рассказал, что в программе партии - целый пакет инициатив, которые ставят во главу угла заботу о людях труда. Он уверен, что необходимо вновь создавать народные предприятия.

Что касается международного сотрудничества, Зюганова считает, что дружеское партнерство и дальше необходимо развивать с Беларусью, это позволит добиться не только экономического роста, но и победы в СВО.