Зюганов провел встречу со своими доверенными лицами на выборах в Госдуму

Председатель КПРФ Геннадий Зюганов провел встречу со своими доверенными лицами на выборах депутатов Госдумы. И рассказал, что в программе партии - целый пакет инициатив, которые ставят во главу угла заботу о людях труда. Он уверен, что необходимо вновь создавать народные предприятия.
Что касается международного сотрудничества, Зюганова считает, что дружеское партнерство и дальше необходимо развивать с Беларусью, это позволит добиться не только экономического роста, но и победы в СВО.
"Почти 5 тысяч депутатов всех уровней, которые почти каждый день сегодня работают с избирателями. Мы предложили программы победы, которая позволяет стране мирно и демократично в ходе выборов исправить ситуацию. Прежде всего - изменить финансово-экономический курс, курс развития, а не выживания. Курс победы, а не топтания на месте", - сказал Зюганов.