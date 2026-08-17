Никита Пресняков бросил семью и рванул назад в США: вот что произошло

Никита Пресняков уехал жить в США вскоре после начала СВО. В России наследник звездной династии бросил работу в театре и свою группу. Решение о переезде в Америку разрушило не только карьеру, но и семью Никиты. Год назад он развелся с женой.

Теперь Пресняков видится с отцом только летом, когда семья приезжает на отдых в Испанию. В этом году Никита успел провести время с папой, а затем повидался с мамой Кристиной Орбакайте и братом Дени Байсаровым. По слухам, с Дени Никита разругался несколько лет назад, младший брат был очень недоволен позицией Преснякова.

Интересно, что Никита не стал надолго задерживаться рядом с близким. Он внезапно собрал вещи и рванул назад в США. Пресняков соскучился по своей новой невесте Карине Филимоновой. Прилетев в Америку, вместе с избранницей и ее сыном певец отправился на спектакль в Лос-Анджелесе.

Филимонова на своей странице в соцсети показала, как они с Пресняковым проводят время. Она также опубликовала откровенное видео с поцелуем в автомобиле.

Напомним, что старший внук Аллы Пугачевой живет в Америке с осени 2022 года. Вместе с Никитой за океан перебралась и его жена Алена Краснова. Однако летом прошлого года она вернулась в Россию. Пара объявила о разводе спустя восемь лет после свадьбы.

В марте артист закрутил роман с Кариной Филимоновой, которая воспитывает маленького сына Луку. Никита нашел общий язык с ребенком. Влюбленные уже живут вместе.