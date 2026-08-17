Верховный суд отклонил жалобу партии "Яблоко" на ее снятие с выборов в Госдуму

Верховный суд не удовлетворил апелляцию партии "Яблоко" и оставил в силе свое предыдущее решение о ее снятии с выборов в Госдуму девятого созыва. Решение вступило в законную силу.

На заседании представитель ЦИК не нашел оснований для отмены решения о снятии партии "Яблока" с выборов в парламент. Это мнение поддержала и Генпрокуратура.

Верховный суд рассматривал апелляции партий "Яблоко" и "Родина". Первая хотела, чтобы ее вернули в кампанию, вторая настаивала на признании дополнительных оснований, которые не позволяют "Яблоку" участвовать в выборах.

10 августа Верховный суд постановил исключить партию "Яблоко" из списков голосования в Госдуму по иску "Родины". Суд признал, что партия нарушила законодательство об интеллектуальной собственности при проведении агитации и получала средства от лиц, которые принимали финансирование от иностранных государств.