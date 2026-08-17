Подростка в Санкт-Петербурге задержали за теракт на железной дороге

Несовершеннолетний петербуржец задержан по обвинению в совершении террористического акта на железной дороге. Об этом рассказали в понедельник, 17 августа, в пресс-службе Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета России.

Как уточняет ТАСС, 15-летний подросток приобрел легковоспламеняющуюся жидкость и монтировку. По указанию куратора, полученного через иностранный мессенджер, подросток отправился на железнодорожную станцию Ручьи в Калининском районе Санкт-Петербурга и поджег трансформаторную подстанцию.

Возбуждено уголовное дело о теракте, продолжаются следственные мероприятия.

Ранее в Приморском крае задержали трех подростков, которые по заданию запрещенной в России террористической организации собирали сведения о сотрудниках правоохранительных органов, а также готовили теракт на объекте Росгвардии. Задержанные признали вину и сотрудничают со следствием.

До того Федеральная служба безопасности России (ФСБ) сорвала преступные планы киевского режима по организации терактов на российской территории. Были задержаны двое россиян, завербованных украинскими спецслужбами.