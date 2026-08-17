Россияне смогут по ОМС пройти обследование в центрах здорового долголетия

В России установлен отдельный тариф для оказания медицинской помощи в центрах медицины здорового долголетия, благодаря чему россияне в рамках системы обязательного медицинского страхования (ОМС) смогут бесплатно обследоваться. Об этом рассказала в понедельник, 17 августа, вице-премьер Татьяна Голикова.

Политик уточнила, что такая мера предусмотрена в рамках программы государственной гарантии бесплатного оказания гражданам медицинской помощи на 2026-2028 годы.

Голикова рассказала, что 16 известных механизмов старения объединили в семь программ исследований для проверки на предмет предварительных рисков и признаков преждевременного старения.

Как напоминает ТАСС, в России первый центр медицины здорового долголетия заработал в начале 2026 года на базе Российского научного центра хирургии имени академика Б. В. Петровского.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко поделился своим мнением о средствах и способах продления здорового долголетия. Политик отмечал, что ключевым фактором, который формирует долголетие и здоровье, является образ жизни. При этом "много говорится сегодня о том, что мозг фактически — это ключевой орган, который формирует долголетие, потому что это не только нервная система".

Возраст — это не просто цифра в паспорте. У москвичей появилась возможность не только лечить болезни, но и понять механизмы старения и биологически помолодеть. Комплексную диагностику уже прошли более восьмисот пятидесяти тысяч горожан. Сделать это можно в поликлиниках, Центрах долголетия или в "Уголках здоровья" офисов "Мои документы".