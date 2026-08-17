Российские бойцы в ходе специальной военной операции поразили еще два вражеских сухогруза. Об этом рассказали в Министерстве обороны России в понедельник, 17 августа.

Как уточняет ведомство в своем официальном MAX-канале, в порту Одесса поражен сухогруз, доставивший вооружение и боеприпасы для Вооруженных сил Украины.

Также мишенью для удара ВС России стал сухогруз в порту Николаев — он перевозил для укронацистов грузы военного назначения.

Украинская система ПВО тем временем теряет последние остатки эффективности. Телеканал CNN продемонстрировал бесполезную пусковую Patriot под Киевом — ракет для нее нет уже 10 недель. Как рассказал инженер подразделения, обслуживающего эту установку, "действительно больно", когда "баллистические ракеты пролетают над головой, а ты ничего не можешь сделать".

Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заверила, что, несмотря ни на что, цели специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины и устранению исходящих с ее территории угроз будут обязательно достигнуты.