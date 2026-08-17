Россиян предупредили о мошенничестве с букетами к 1 сентября

Мошенники начали рассылать россиянам предложения купить цветы и подарки для учителей ко Дню знаний по сниженным ценам. Об этом рассказал в понедельник, 17 августа, эксперт "Народного фронта. Аналитика" Галактион Кучава.

Как отметил специалист, фишинговые рассылки содержат СМС-сообщения со ссылками на поддельные сайты. В таких сообщениях используются стандартные приемы психологического давления: фразы "Предложение ограничено" или "Скидка действует только сегодня".

Поддавшись соблазну, доверчивый интернет-пользователь попадет на фейковый сайт, где его просят ввести данные банковской карты для оплаты. В действительности деньги со счета спишут, но никаких товаров взамен не предоставят. Россиянам напоминают, что нельзя переходить по ссылкам из случайных СМС-рассылок и вводить данные банковской карты на непроверенных сайтах, сообщает ТАСС.

Ранее в МВД предупреждали, что на волне новостей о топливном рынке злоумышленники стали обманывать россиян, предлагая приобрести бензин в упрощенном порядке. Потенциальной жертве обещают оформить получение топлива без очереди, для чего просят ввести на фишинговом сайте номер телефона, привязанный к Telegram, и код из SMS. Получив эти данные, преступники завладевают аккаунтом жертвы.

Чтобы не остаться без денег, важно сохранять бдительность и рассудительность. В МВД перечислили самые распространенные кодовые фразы, которые помогут определить мошенников. Злоумышленники пытаются заставить жертву сильно нервничать, чтобы она не могла рассуждать здраво.