Ночью 18 августа в небе над Россией сбили 791 украинский БПЛА

Силы противовоздушной обороны (ПВО) минувшей ночью сбили 791 украинский беспилотник над российскими регионами.

БПЛА уничтожены в небе над Белгородской, Брянской, Владимирской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской, Тульской областями. Также дроны ликвидированы над территорией Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей.

Все беспилотники были самолетного типа, сообщили в Минобороны России.

В Московском регионе сбили более 150 дронов. Пострадали три человека, серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе.

В Пензенской области упавший беспилотник повредил линию электропередачи. Энергетики восстанавливают нарушенное электроснабжение.

При атаке БПЛА ВСУ на Калужскую область три здания получили повреждения. Пострадавших нет.

ВСУ ежедневно атакуют беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Накануне силы ПВО сбили 205 беспилотников.