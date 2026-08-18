Армия России нанесла новые удары по военной инфраструктуре ВСУ в тыловых районах Украины в ответ на террористические атаки по нашим гражданским объектам. Взрывы гремели в Сумах, Днепродзержинске и подконтрольных Киеву Херсоне и части Запорожской области. Всё дальше на запад продвигаются и российские бойцы в зоне спецоперации.

В небе на боевом дежурстве - сверхманёвренный истребитель Су-35. В этот раз в рамках вылета в интересах группировки войск "Восток" экипаж прикрыл боевые вертолеты армейской авиации во время нанесения авиаударов по пунктам временной дислокации и живой силе врага.

На земле работают наши самоходные установки "Мста-С". В Запорожской области серией точных ударов ликвидирована сеть блиндажей и огневые позиции боевиков. Артиллеристы работают в тесной координации с расчетами войск беспилотных систем.

На Днепропетровском направлении наши БПЛА "Молния-2" мастерски обошли вражеские средства РЭБ и разбили бронированную технику неприятеля. Поддержку различным подразделениям оказывают наши снайперы.