Оказал пострадавшему первую помощь: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества наших бойцов в ходе спецоперации. Старший сержант Максим Дергоусов во время атаки вражеских беспилотников грамотно руководил расчётом реактивной системы залпового огня. В результате были уничтожены два миномета и живая сила боевиков.

Командир взвода лейтенант Михаил Симако вместе с группой во время разведки местности попал под артиллерийский обстрел ВСУ. Один боец получил ранение. Отдав указания личному составу, Михаил оказал пострадавшему первую помощь и доставил в безопасное место для дальнейшей эвакуации в госпиталь. Благодаря мужеству лейтенанта Симако жизнь военнослужащего была спасена. Поставленная задача выполнена.