Спецпредставитель Путина похвалил Меланию Трамп за миротворческую работу

Первая леди Соединенных Штатов Мелания Трамп продолжает играть важную роль в гуманитарной и миротворческой деятельности на международном уровне. Высокую оценку этой работе дал в понедельник, 17 августа, спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Российский политик напомнил, что Мелания Трамп помогает воссоединять с семьями российских и украинских детей, разлученных со своими близкими из-за конфликта на Украине.

При координации со стороны супруги президента США состоялось очередное такое воссоединение, рассказал Дмитриев. Он отметил, что в будущем планируются и другие подобные акции, сообщает ТАСС.

Также активное участие Мелании Трамп в работе по воссоединению детей с их семьями отмечала уполномоченный при президенте России по правам ребенка, председатель Фонда защиты детей Мария Львова-Белова.

Мелания Трамп ведет активную гуманитарную деятельность. В марте она участвовала в заседании Совета Безопасности ООН на тему "Поддержание международного мира и безопасности: Дети, технологии и образование в условиях конфликта". Перед началом дискуссий первая леди США поблагодарила Россию и других членов Совбеза за теплый прием.

Супруга американского лидера отмечала, что считает своей миссией обеспечить прозрачный обмен информацией о здоровье всех детей, пострадавших из-за конфликта на Украине. По ее словам, президент России Владимир Путин дал ей письменный ответ на соответствующее письмо, выразив готовность взаимодействовать напрямую.