Принудительная мобилизация на Украине провоцирует сельскохозяйственный кризис в стране, лишая ее трактористов и комбайнеров.

Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, действия украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) уже привели к закрытию многих предприятий и нарушили работу курьерских служб.

Агропромышленный комплекс также страдает от произвола ТЦК, поскольку на полях некому работать: украинские военкомы забрали практически всех трактористов и комбайнеров.

Несмотря на это, в украинской армии все равно не хватает пушечного мяса. Главарь киевского режима Владимир Зеленский признал, что главным вызовом для Украины остается вопрос мобилизации. Он пообещал новые шаги и новый подход, хотя и предупредил, что быстрых результатов ждать не приходится.

На этом фоне председатель думского комитета по обороне Андрей Картаполов высмеял попытки киевского режима распространять фейки про якобы новую мобилизацию в России, подчеркнув, что у неприятеля "полет фантазии стал вообще неограниченным". Основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Министерством обороны.