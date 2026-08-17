Сборная России по спортивной гимнастике с триумфом вернулась домой

Сборная России по спортивной гимнастике, которая одержала триумфальную победу на женском чемпионате Европы в Хорватии, вернулась на Родину.

У наших девушек - золото в командном многоборье. Кроме того, Ангелина Мельникова стала абсолютной чемпионкой в личном многоборье. Серебро в этой дисциплине - у россиянки Анны Калмыковой.

Блестящую победу одержали наши пловцы на чемпионате Европы по водным видам спорта во Франции. Молодые люди показали лучший результат в комбинированной эстафете четыре по сто метров. Всего в копилке российской команды 19 наград.

Юниорская сборная по синхронному плаванию выиграла командный зачет первенства мира в Будапеште. В 11-ти дисциплинах наши ребята завоевали девять золотых и одну бронзовую медаль.