Порядка 30 млрд рублей ежегодно выделяется из бюджета на обновление общественного транспорта

Порядка 30 миллиардов рублей ежегодно выделяется из федерального бюджета на обновление общественного транспорта. Об этом на совещании с заместителями рассказал премьер Михаил Мишустин. И напомнил, что президент на прошлой неделе на заседание президиума Госсовета поставил задачу на ближайшие четыре года - модернизировать общественный транспорт в городах и населенных пунктах.

Более 9,5 миллиарда рублей в текущем году выделят на подготовку специалистов в рамках федерального проекта "Кадры в АПК".