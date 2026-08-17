Порядка 30 млрд рублей ежегодно выделяется из бюджета на обновление общественного транспорта

Порядка 30 миллиардов рублей ежегодно выделяется из федерального бюджета на обновление общественного транспорта. Об этом на совещании с заместителями рассказал премьер Михаил Мишустин. И напомнил, что президент на прошлой неделе на заседание президиума Госсовета поставил задачу на ближайшие четыре года - модернизировать общественный транспорт в городах и населенных пунктах.
Более 9,5 миллиарда рублей в текущем году выделят на подготовку специалистов в рамках федерального проекта "Кадры в АПК".
"Развивается и важное, новое для нашей страны направление – медицина здорового долголетия. Нацелена она прежде всего на предупреждение возможных заболеваний у человека в будущем. Сейчас формируется необходимая для этого инфраструктура. Создаются профильные центры, чтобы люди могли в них обратиться, пройти обследования и получить рекомендации врачей, персональные планы профилактики недугов – бесплатно, по полису ОМС. Помогаем регионам с закупкой нужного оборудования для оснащения таких организаций в рамках профильного национального проекта "Продолжительная и активная жизнь", - добавил Мишустин.