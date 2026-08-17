Кадры с острова Саламин: тихий средиземноморский рай за несколько часов уничтожен огнем. Теперь это не пейзаж с открытки, а зона бедствия. Сгорел сосновый лес, уничтожены затерянные среди зелени дома деревни Перистерия. В одном из них погибла пожилая пара. Около 500 человек были эвакуированы, а теперь вернулись на пепелище.

Сильная жара и порывы ветра стали причиной сильнейших пожаров по всей Европе. Справиться с ними не удается. В Испании погиб военнослужащий, помогавший тушить крупный лесной пожар в Арагоне. В Бельгии горит заповедник. Огнем охвачено около 3 тысяч гектаров торфяников. Этот пожар крупнейший в истории страны.

Дым от торфяного пожара в Бельгии дошел до Германии. В городе Моншау ощущается запах гари, в опасной близости огонь.

У европейцев недостаточно ресурсов, чтобы справляться с пожарами и их последствиями. На границе Бельгии и Германии местные фермеры помогают тушить огонь, опасаясь, что иначе сгорят и их дома, и земли. Они привозят воду в цистернах на своих тракторах.

Во Франции толпа из более чем 200 погорельцев освистала премьер министра Лекорню. Он приехал на встречу, но к людям так и не вышел. Вместо премьера жалобы выслушивал пустой стул. Еще было несколько стычек с жандармами. И все это происходит на фоне скандала, в который попал Макрон. Он укатил в отпуск. Президента сфотографировали беззаботно катающимся на гидроцикле вдоль берега французской Ривьеры. А в заголовке написали: "Последнее лето у руля", явно намекая, что в 2027 году Макрон покинет свой пост.

Ущерб от пожаров в Европе превысил 3 миллиарда евро. Из-за обмеления рек страдает логистика. Прогнозы урожая сокращаются на миллионы тонн, отмечен дефицит корма для скота. Власти оправдываются - виновато глобальное потепление. В этом году высох и горит даже сырой и дождливый туманный Альбион - Великобритания. Высохшие торфяники, чтобы предотвратить пожар, обычно обводняют. Технология известна давно, но требует внимания властей и ресурсов. Однако британцы, равно как и европейцы, тратят их, чтобы разжечь огонь на чужой земле.