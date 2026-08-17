Россия готова оказывать государствам Африки необходимую поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом рассказал в понедельник, 17 августа, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил политик, террористические угрозы в Африке планируют страны, которые "не могут смириться с утерей колониального влияния в Африке", среди них Франция. Ни для кого не секрет, что именно Франция вооружает и наставляет незаконные формирования в Сахаро-Сахельском регионе.

Кроме того, в отношении государств Сахеля ведется государственный терроризм с задействованием военных Украины, причем "уже речь идет не о каких-то изолированных индивидуальных терактах", подчеркнул Лавров.

Министр иностранных дел Ганы Сэмюэл Окудзето Аблаква рассказал, что обсудил с российским коллегой вопрос прекращения нелегального рекрутирования граждан Ганы для участия в спецоперации. По словам дипломата, 62 гражданина африканского государства погибли на СВО, еще 15 числятся пропавшими без вести.

Сергей Лавров заверил, что компетентные российские структуры рассмотрят запрос Ганы насчет ее граждан, участвующих в специальной военной операции на Украине. Глава российской дипломатии отметил, что "от ряда других стран тоже были такие обращения". В Министерстве обороны России этим занимается специальная структура — она "рассмотрит дополнительные просьбы, которые поступили от ганских друзей" (цитаты по ТАСС).

Между тем доброволец из Ганы Набиллари Исан рассказал, как осознал важность борьбы с преступлениями киевского режима против мирного населения. Исан, родившийся в Гане, является гражданином России и проживает в нашей стране с супругой и дочерью. После начала СВО он отправился на фронт добровольцем.

Ранее в Государственной думе рассказали, что основным способом комплектования Вооруженных сил России остается добровольный набор граждан, которые заключают контракты с Министерством обороны.

При этом киевский режим отлавливает людей на улице, как собак. Дошло до того, что целые сектора украинской экономики остались без рабочей силы. Некому работать в полях — украинские военкомы в рамках силовой мобилизации забрали комбайнеров и трактористов. По той же причине закрылись многие предприятия, нарушена работа курьерских сервисов и служб доставки.