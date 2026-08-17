Лондон выступает пособником и соучастником преступлений и терактов украинских неонацистов ради сдерживания России и нанесения ей максимального урона чужими руками. С таким заявлением выступило в понедельник, 17 августа, российское посольство в Великобритании.

Дипломатическая миссия отреагировала на материалы средств массовой информации о применении Вооруженными силами Украины британских БПЛА для нанесения ударов по России.

В посольстве отметили, что Великобритания делает ставку на эскалацию конфликта на Украине, лицемерно делая заявления о стремлении к миру.

Однако чем глубже вовлечение в конфликт и значительнее поддержка террора Киева, "тем выше будет цена", которую придется заплатить за соучастие в преступлениях, предупредили дипломаты. Великобритании придется ответить за поддержку преступлений киевского режима, совершенных против России, цитирует заявление ТАСС.

Ранее директор департамента Северной Атлантики российского Министерства иностранных дел Александр Гусаров отмечал, что британские власти по-прежнему пытаются подзуживать остальную Европу, убеждая ее готовиться к военному столкновению с Россией. При этом сами англичане "лезть в пекло" не намерены, да и не располагают для этого достаточными экономическими и военными возможностями.

В Службе внешней разведки России (СВР) рассказали, что удар Вооруженных сил Украины (ВСУ), нанесенный в июне по Музею обороны Севастополя, был детально спланированной провокацией Великобритании. Украинский конфликт в туманном Альбионе воспринимают как попытку реванша за провалившийся в XIX веке проект нанесения стратегического поражения России.