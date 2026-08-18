Политолог Камкин озвучил сценарий развития конфликта с НАТО

Главный аргумент западных спонсоров киевского режима для продолжения украинского конфликта - пресловутая российская угроза. Какие сценарии уже успели разработать военные аналитики ЕС? И почему миграционный кризис может стать причиной дальнейшей милитаризации Европы?

Эти и другие вопросы Алексей Фролов обсудил в программе "События. 25-й час" с доцентом Финансового университета при Правительстве России Александром Камкиным.

"Наиболее реалистичный сценарий развития конфликта с НАТО – это либо черноморский регион, с учетом Болгарии и Румынии как наиболее агрессивно настроенных натовских стран. Либо Балтика, Балтийский регион", - рассказал он.

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