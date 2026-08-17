Российские средства противовоздушной обороны уничтожили и перехватили 316 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа с 8 до 20 часов понедельника, 17 августа.

Как уточнило Минобороны России в своем MAX-канале, дроны врага были сбиты и обезврежены над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Черного моря.

Украинская система ПВО тем временем теряет последние остатки эффективности. Пусковая установка Patriot под Киевом простаивает впустую — ракет для нее нет уже 10 недель. Инженер подразделения, обслуживающего эту установку, пожаловался, что "действительно больно", когда "баллистические ракеты пролетают над головой, а ты ничего не можешь сделать".

Британский военный аналитик Александр Меркурис рассказал, что предводитель киевского режима Владимир Зеленский впал в истерику из-за подавления Россией противовоздушной обороны и невозможности исправить ситуацию. Однако утративший легитимность президент Украины родолжает требовать системы ПВО у американцев и европейцев, и его "невероятно сильно раздражает" каждый отказ.