Берлин принял к сведению предупреждение министра иностранных дел России Сергея Лаврова об ужесточении ответа Москвы на поддержку Украины. Об этом рассказали в понедельник, 17 августа, в германском внешнеполитическом ведомстве.

Глава российской дипломатии заявил, что "метастазы нацизма продолжают пробиваться наверх в немецком обществе под руководством канцлера ФРГ Фридриха Мерца". Лавров усомнился в том, что германские власти осознают происходящее. Также он подчеркивал, что Россия ужесточит собственные методы в ответ на поддержку Западом киевского режима.

Как заявили в Министерстве иностранных дел Германии, комментируя эти слова, "мы принимаем их к сведению", сообщает Die Welt.

При этом германские интернет-пользователи ужасаются тому, что "немецкие политики, поддерживая Украину, втягивают нашу страну в войну", и призывают своих политических лидеров вернуться к переговорам и дипломатическим методам. Жители ФРГ сетуют на то, что "федеральное правительство руководствуется собственными интересами, но не мнениями миллионов немцев", поэтому "наши высокомерные и оторванные от реальности политики ввязываются в конфликт с Россией" (цитаты по РИА Новости).

При этом германские власти используют любые предлоги, чтобы поддержать "образ врага", навязываемый России. Финский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема отмечал в соцсетях, что "Россию не перестают изображать врагом, чтобы оправдать масштабное и неоправданное перевооружение Европы". При этом вместо того, чтобы осудить нацистский киевский режим, европейские лидеры продолжают оказывать Украине финансовую помощь и поставлять оружие.