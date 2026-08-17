Собянин: ПВО Минобороны сбили четыре беспилотника, летевших на Москву

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Министерства обороны России ликвидировали четыре беспилотника Вооруженных сил Украины, которые летели на Москву.

Как рассказал вечером понедельника, 17 августа, мэр столицы Сергей Собянин в своем MAX-канале, на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Сергей Собянин, говоря о попытках атак со стороны неприятеля, отмечал, что силы ПВО делают все возможное для защиты столицы от террористических актов с участием беспилотников. Мэр Москвы выразил огромную благодарность Вооруженным силам России и заверил, что город максимально содействует военным.

Минобороны тем временем рассказало в своем MAX-канале, что продолжает борьбу с вражескими дронами. Так, расчеты самоходной артиллерийской установки "Гиацинт-С" группировки войск "Восток" разгромили пункты управления БПЛА укронацистов в Днепропетровской области.