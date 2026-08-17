Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Михаил Драпатый заверил, что отставка не входит в его планы, а слухи о якобы его намерении уйти с высокого поста сильно преувеличены.

Комментарий Драпатого в социальных сетях последовал за появлением в интернете заявления от имени супруги главкома ВСУ Юлии. Она жаловалась на давление на мужа и отмечала, что главком "рассматривает возможность досрочного сложения полномочий, если ему не будет предоставлена системная поддержка".

Однако Драпатый заверил, что его близкие не позволяют себе публичных высказываний по таким вопросам, а "любые высказывания или приписываемые им позиции не соответствуют действительности".

Тем временем замглавы МИД России Михаил Галузин напомнил, что Драпатый "давно показал свое истинное лицо и не раз обнажал неонацистскую сущность киевского режима". Экстремистские и нацистские выпады нового главкома ВСУ лишний раз доказывают обоснованность целей по денацификации Украины, "над чем и будем работать" (цитаты по ТАСС).

Вскоре после назначения Драпатого главкомом ВСУ в июле стало известно, что прямой конфликт назревает между новым командующим и крупнейшими штурмовыми полками украинской армии. Драпатый приказал остановить пополнение бойцами так называемых "полков Сырского".

Этому предшествовало заявление Драпатого о запуске тотального аудита украинской армии. Новый главком ВСУ уверял, что "если будут выявлены нарушения, служебная халатность или злоупотребления — каждый будет нести ответственность", причем "никаких "неприкасаемых" не будет".