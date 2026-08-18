Безвизовый режим между Россией и Малайзией планируют согласовать до конца года

Россия и Малайзия планируют до конца года согласовать безвизовый режим, сообщили в посольстве РФ "Известиям". Соответствующий документ находится "в высокой степени готовности", пишет газета.



"В ходе прошедшего на днях во Владивостоке пятого заседания совместной российско-малайзийской комиссии по экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству стороны выразили намерение завершить процесс согласования до конца этого года", — отметили в дипмиссии.



Отмена визовых барьеров ускорит процесс запуска регулярных рейсов. В 2025 году Малайзию посетили 140 тысяч россиян, что стало рекордным показателем в истории.