Первый концерт Канье Уэста в России должен был состояться два года назад

Первый концерт американского рэпера Канье Уэста (Ye) в России должен был состояться еще два года назад, но после смены команды артиста переговоры пришлось начинать заново, сообщили ТАСС в пресс-службе агентства Say Agency.



"Изначально концерт должен был состояться два года назад. Затем у артиста сменилась команда, поэтому все переговоры пришлось вести заново. Это заняло несколько месяцев", — сообщили организаторы.



Концерты Канье Уэста запланированы на 10 и 11 октября на "Газпром Арене" в Санкт-Петербурге. Стоимость самого дорогого билета составила 160 тысяч рублей, билеты уже распроданы.