На Сахалине встретили учебный корабль Балтийского флота

На Сахалине встретили учебный корабль "Перекоп" Балтийского флота. Моряки совершают длительный штурманский поход. За четыре дня корабль прошёл 800 морских миль - от Вилючинска до порта Корсаков. За это время экипаж провел множество тренировок.

В течение похода курсанты на практике решают различные навигационные задачи. В частности, учатся преодолевать узкие проливы, прокладывать курс по приборам. Также моряки несут штурманскую вахту в качестве дублеров, изучают устройство судна.

Плавание продлится до середины декабря. Будущие офицеры пройдут вокруг Евразии и Африки через три океана, запланированы заходы в 12 иностранных портов.