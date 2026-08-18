ВСУ предприняли массированную атаку БПЛА на Подмосковье

Силы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) минувшей ночью отразили массированную дроновую атаку ВСУ на Московскую область.

Всего было уничтожено более 150 украинских беспилотников, сообщил подмосковный губернатор Андрей Воробьев в Telegram.

В результате атаки пострадали три человека. Так, в Раменском округе обломки упали на частный дом, пострадала 10 летняя девочка – у нее осколочное ранение кисти. В Богородском округе травмы получила женщина, а в Коломне – 27-летний мужчина. Все троя находятся под наблюдением врачей.

Серьезные последствия зафиксированы в Павлово-Посадском округе. В деревне Кузнецы полностью сгорел частный дом, В Павловском Посаде загорелся многоквартирный дом, пострадавших нет. Еще пожар произошел в здании на улице 1 мая.

в Богородском округе были повреждены два частных дома в СНТ "Альбатрос", загорелся гостевого дома в Ногинске. Также беспилотник попал в склад Wildberries в районе "Атлант-парка", пожар уже локализован.

В Коломне из-за падения обломков беспилотника загорелся торговый павильон в районе ТЦ "Глобус". Помимо этого, повреждены здания ЗАГСа, магазина и окна жилого дома на Советской площади.

В Котельниках произошел пожар на территории строящегося жилого комплекса – там загорелись строительные леса и изоляционные материалы.

В Электростали повреждены автомобиль и трансформаторная подстанция. В Раменском округе поврежден частный дом в СНТ "Раменье".

Воробьев подчеркнул, что отражение атаки беспилотников в Подмосковье продолжается. На местах в усиленном режиме работают экстренные службы.

К текущему моменту в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево" сняли временные ограничения на полеты. Аэропорт "Домодедово" принимает и отправляет рейсы по согласованию, уточнили в Росавиации.

Прокуратура открыла горячую линию после атаки БПЛА на Подмосковье: +7-916-240-31-28.

Два дня назад на подлете к Москве сбили 201 БПЛА. Во время атаки в районе МКАД пострадали три человека, в Раменском городском округе один человек погиб и ещё три мирных жителя ранены в Подольске.