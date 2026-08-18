Лера Кудрявцева показала дочь: "Она талантливее меня"

Лера Кудрявцева показала свежие фотографии своей восьмилетней дочери Марии. Известная ведущая отметила, что она во всем лучше ее.

В начале августа Лера Кудрявцева отметила день рождения дочери Маши. Праздник устроили в Болгарии, куда популярная телеведущая отправилась отдыхать вместе с наследницей, сестрой и матерью. "Как я счастлива быть твоей мамой, Машуля! Спасибо Богу за тебя", - коротко написала счастливая Кудрявцева.

А теперь она показала свежие фотографии именинницы и отметила, что та растет во всем лучше нее. "Смотрю на Машу и всё чаще ловлю себя на мысли: дети — это наше продолжение, и за ними точно будущее. Меня порой удивляет, насколько она талантливее меня, насколько быстрее схватывает, как легко разбирается в том, что мне дается с трудом. И знаете, это самое большое счастье - видеть, какими умными и способными растут наши дети", - рассуждает телеведущая.

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Лера Кудрявцева получила множество комплиментов и поздравлений от подписчиков. Те высказали мнение, что Маша растет настоящей красавицей и невероятно серьезной девочкой. Не остались в стороне и представители отечественного шоу-бизнеса. С днем рождения Марию поздравили певица и актриса Светлана Светикова, ведущая Екатерина Андреева, певица Катя Лель и многие другие.

Напомним, что девочка появилась на свет в третьем браке Леры Кудрявцевой. В 2013 году она вышла замуж за молодого хоккеиста Игоря Макарова. В 2018 году у них родилась дочь Мария. Свою беременность ведущая до последнего скрывала. Одно время даже ходили слухи, будто родила девочку не Кудрявцева, а суррогатная мать.

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