Бледная, изможденная, мешки под глазами: вот что стало с неизлечимо больной юмористкой Светланой Рожковой

Светлана Рожкова в этом году отметила 61-летие. Как сейчас выглядит звезда "Аншлага", показал ее коллега Сергей Дроботенко.

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Сергей Дроботенко выложил видео, на котором снят вместе со Светланой Рожковой. "Друзья, согласно еврейскому гостеприимству, масло должно быть в масленке, икра в икорнице, а гости — в гостинице. Светлана Анатольевна живет по лучшим понятиям еврейского гостеприимства", - сообщил Дроботенко и указал на придверный коврик, на котором большими буквами написано: "Уходите".

Далее артисты дружно рассмеялись. В комментариях многочисленные подписчики порадовались, увидев любимых артистов. Однако некоторых вид Светланы Рожковой расстроил. Интернет-пользователи сочли, что юмористка выглядит бледной, изможденной и с мешками под глазами.

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Отметим, что Светлана Рожкова продолжает работать несмотря на диагноз цирроз печени, который ей поставили несколько лет назад. Болезнь никак не связана со злоупотреблением алкоголя. Дело в том, что недуг появился на фоне аутоимунного заболевания.

Причем поначалу медики были настроены пессимистично. Они давали Светлане Рожковой неутешительные прогнозы, отмечая, что жить ей осталось недолго. Однако артистке удалось остановить развитие недуга. Она даже продолжает выступать.

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