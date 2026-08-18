США могут разрешить Европе использовать свои снаряды

США планируют разрешить пуски своих ракет с европейских установок.

Такое решение изменит многолетний подход США – ранее Штаты одобряли использование своих боеприпасов только в собственных системах, сообщил портал Euractiv со ссылкой на источники. Это было связано исключительно из коммерческих соображений. Теперь США движутся в сторону размещения своей ракетной промышленности в Европе.

"Это потенциально устранит серьёзное препятствие для совместного использования снарядов в НАТО", - рассказал собеседник.

Смягчение правил со стороны Вашингтона позволит союзникам по НАТО наладить обмен боеприпасами в условиях потенциального военного конфликта.

Ранее США сократили поставки вооружений Украине по ранее заключенным Пентагоном контрактам.