Москвичи услышат лебединую песню лета: к выходным будет жарко, а потом — всё!

Москвичам и жителям Подмосковья рассказали о погоде во вторник, 18 августа. По словам синоптиков, сегодня столичный регион будет ощущать влияние теплого сектора очередного циклона, протянувшегося до Беларуси.

В Москве ожидается облачная погода с прояснениями. Дождей не ожидается. Температура воздуха в столице составит днем 23-25 градусов. В области разброс будет немного больше – от 21 до 26 градусов.

"А вот на юге области и в "новой" Москве во второй половине дня местами пройдут кратковременные дожди, вечером возможны грозы", – сообщил ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.

В среду станет заметно прохладнее. Ночью будет плюс 16-18 градусов. Днем не выше 20 градусов. В четверг будет на один градус теплее, прогнозирует его коллега Евгений Тишковец. Самый погожий день ожидается в пятницу. Столбики термометров поднимутся до +26 градусов. В субботу еще будет тепло, а вот в воскресенье снова похолодает до +22.

"И это уже - лебединая песня лета! Заключительная неделя августа представляется в состоянии подготовки смены климатических сезонов, а значит, столбики термометров с трудом будут достигать 20-градусной высоты. Воздушный океан будет в полной готовности к встрече осени", - написал Тишковец в своих соцсетях.