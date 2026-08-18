Пасынок рассказал о "вагоне тайн" миллиардера Усольцева

28 сентября будет год со дня пропажи семьи Усольцевых. Туристы ушли в поход и не вернулись. Супруги Сергей и Ирина с пятилетней дочерью Ариной и собакой Ладой отправились к горе Буратинка и исчезли.

Не известно, что произошло с Усольцевыми, почему они бесследно пропали. Изначально говорилось, что Ирина, Сергей и Арина могли сбежать из страны. Позже эксперты решили, что туристы вероятнее всего погибли. В начале июня на место пропажи выезжали специалисты, после этого было решено поиски приостановить.

Сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов в новом интервью признался, что за последнее время узнал много нового о своем отчиме. "Мне уже сложно отличить фейки от правды. Но многие странные, на первый взгляд, новости подтвердились. У отца есть тайна. Даже целый вагон тайн. Я много с ним прожил, мы часто разговаривали. Но я о нем знал только поверхностное. Например, что на "отлично", учился в школе, играл на аккордеоне, защитил мастера спорта по дзюдо. Но чем он самом деле занимался в моем возрасте? А это были 90-е годы. Возможно, у него есть какие-то старые грехи", - рассуждает пасынок Усольцева.

Он не верит, что его семья могла пропасть в тайге, и скорее склоняется к версии, что его родственники тайно сбежали. Вот только не в Калифорнию, где у Усольцева живет сын. "Считаю, что они вышли через так называемую тайную тропу на дорогу и уехали в Монголию. Оттуда в Казахстан. А из Казахстана добрались до какой-то неразвитой страны", - поделился мыслями Баталов с krsk.aif.ru.

Меж тем в Сети судачат, что родственникам вскоре придется решать вопрос с наследством. Оказалось, Сергей был весьма обеспеченным человеком, его состояние оценивается почти в миллиард рублей.