В зоне СВО в Краматорске и Славянске реактивные "Герани" поразили десятки пунктов дислокации неонацистов. На Запорожском направлении сорвана крупная ротация.

Расчеты самоходной артустановки "Мста - С" группировки "Восток" отработали по укрепрайону ВСУ в Запорожской области. Поражены блиндажи, огневые точки и разветвленная сеть ходов. Враг потерял мощную линию обороны, а наши штурмовики после освобождения накануне села Новосолошино получили возможность серьезно продвинуться на этом направлении. ВСУ пытались подтянуть резервы, но расчеты войск беспилотных систем группировки оперативно подняли в воздух ударные дроны и поразили боевые машины противника.

Сорвана ротация формирований ВСУ и на Днепропетровском направлении. Расчеты БПЛА группировки "Центр" применили беспилотники самолетного типа "Молния - 2". Снаряженные кумулятивными снарядами, они поразили бронетехнику врага.

Снайперы в зоне ответственности группировки "Центр" работают как по наземным, так и по воздушным целям. Главная задача - прикрыть штурмовиков во время наступления.

Отражена атака беспилотников в ДНР. Мобильные огневые группы постоянно дежурят, выслеживая вражеские дроны. Позиции оборудуют вдоль дорог. Защищают как военные объекты, так и гражданскую инфраструктуру, в том числе автозаправки. В каждом расчете по два человека.

А в курском приграничье ежедневно боевое дежурство несут мобильные огневые группы добровольческого подразделения "Барс - Курск". Перед началом боевой работы все прошли специальную подготовку и сейчас действуют в составе группировки "Север".