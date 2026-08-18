Автовладельцы вынуждены форсировать ливневые потоки во Владивостоке

Сильные дожди накрыли Владивосток. Ливни значительно осложнили движение на дорогах. В низинах ранним утром образовались глубокие лужи. Автовладельцам приходилось форсировать потоки, рискуя застрять посреди луж. Вода доставала практически до фар. Дождь будто прошёл даже в подъезде этой новостройки. Весь первый этаж многоквартирного дома оказался в воде. К тому же, в высотке перестали работать лифты.

Сильных ливней не выдерживают и деревья. Ветки валятся прямо на тротуар и проезжую часть. Сейчас бригада специалистов расчищают проход. Самый сильный удар стихии пришелся на юг Приморья. Туда после объявления штормового предупреждения в регионе направили дополнительную группу спасателей. И помощь специалистов потребовалась. Семья с ребенком не смогла самостоятельно выбраться с пляжа. Тем временем, из-за разлива реки жители Занадворовки оказались отрезанными от сообщения. Продукты по веревке им передают с другого берега.

В ближайшие сутки, по прогнозам, осадки в крае частично сохранятся. Во второй половине недели синоптики обещают улучшение погоды.