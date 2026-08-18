Родители просят о помощи: Зрители ТВЦ собирают средства на лечение 4-летней Карины

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал ТВ Центр и Благотворительный Фонд Помощи Детям WorldVita начинают сбор средств на лечение 4-летней Карины Грызуновой из Саратова. Девочка из последних сил борется с острым миелоидным лейкозом - раком крови. Она перенесла несколько тяжелейших курсов химиотерапии. Организм ребёнка очень ослаблен. И единственное спасение - срочная пересадка костного мозга. Но без специальных сопроводительных препаратов операция невозможна. Стоимость необходимых лекарств - почти три с половиной миллиона рублей. Многодетной семье такую сумму не собрать - родители просят о помощи.

Для этого достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод. Для этого следует навести камеру Вашего мобильного телефона на QR-код, расположенный на экране, перейти по ссылке, нажать кнопку "помочь" и следовать инструкции. Напомним, что жизненно необходимые препараты нужны уже сейчас - счёт идёт на дни.

Мучительные и очень болезненные процедуры 4-летняя Карина переносит молча, терпеливо. Огромные грустные глаза, косынка на голове. Она скрывает то, чего девочка очень стесняется. После очередной химии волос почти не осталось.

Так в стенах больницы проходит каждый ее день уже почти два года. Капельницы, анализы, врачи. Карина даже не успела пойти в детский сад – заболела, когда ей только исполнилось три года.

"У нее началось обычное ОРВИ. Поднималась температура до тридцати девяти. Кашель вообще не проходил, и сопли уже были такие, что ей было тяжело дышать", - рассказывает Екатерина Грызунова, мама Карины.

Скорая увезла девочку в больницу. Анализы показали критично низкий гемоглобин. А уже буквально на следующий день родителям сообщили страшный диагноз, в который невозможно было поверить – острый миелоидный лейкоз. Рак крови. Полгода Карина не выходила из палаты. Перенесла четыре тяжелейших курса химиотерапии.

"На четвертую химию у нее уже началась реакция сильная, началась подниматься температура, уже как бы организм перестал выдерживать уже эту химию. Что мы потеряем ее, конечно, было страшно очень", - говорит мама Карины.

Наконец - ремиссия, девочку выписали домой. Но уже через месяц рак вернулся. И снова – больница и высокодозная химиотерапия. Карина переносила ее с огромным трудом. Начались серьезные осложнения - поражение печени, проблемы со слухом.

"После этой химии у него воспалился кишечник, ее тошнило, она вообще как бы ела еду, но она вся выходила обратно. Она за это время, пока не ела, она очень сильно похудела. То есть там прямо одни косточки у нее были, страшно было смотреть на нее", - рассказала Екатерина.

Химиотерапию организм ребёнка больше не выдержит – побороть смертельную болезнь сможет только срочная трансплантация костного мозга. Но без специальных сопроводительных препаратов пересадку не провести. Их стоимость, то есть – стоимость спасения жизни Карины - почти три с половиной миллиона рублей. Многодетной семье из Саратова такую сумму собрать не под силу. Вся надежда родителей – на добрых людей.

"Моей дочери нужно дорогостоящее лечение, таких денег у нас нет, поэтому будем благодарны вашей помощи, для того, чтобы моя дочь осталась жива", - сказала мама Карины.

Карина очень ослабла и почти не встает с кровати. Счёт у девочки идёт на дни - пересадка нужна прямо сейчас, иначе будет поздно.

"Карина стесняется, особо ни с кем не хочет разговаривать, ну они все равно что-то ей пытаются сказать, как они ее любят, неважно, что у нее нет волос. Поддерживают и что она красивая, что она все сможет, что она выдержит, что победим эту болезнь и потом она вернется домой уже здоровая", - рассказала Екатерина.

В сентябре Карине должно исполниться пять лет. До этого нужно успеть провести операцию, чтобы спасти девочке жизнь. И каждый из нас может помочь, чтобы сбылось её самое заветное желание - выздороветь. И снова улыбаться.

Ещё раз напомним - времени у Карины почти не осталось, смертельная болезнь отнимает последние силы ребёнка. Спасительные препараты девочке необходимы как можно скорее - и ваша помощь нужна прямо сейчас.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить СМС на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счёта вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Карины Грызуновой, программа 2649