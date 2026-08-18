Ученые сообщили о неожиданной магнитной буре на Земле

Неожиданная магнитная буря началась на Земле утром во вторник, 18 августа.

Буря началась между 7:00 и 8:00 утра по московскому времени. Ее интенсивность пока соответствует слабому уровню G1, сообщили в лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН. Отмечается, что ученые не ожидали такое повышение уровня возмущений, казалось, что все обойдется.