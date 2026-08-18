ФСБ задержала шпиона украинской разведки в Рязанской области

Сотрудники ФСБ РФ в Рязанской области задержали россиянина, который работал на военную разведку Украины.

Установлено, что фигурант дела 1982 года рождения до 2022 года имел украинское гражданство. После он самостоятельно вышел на врага через мессенджер Telegram. Действуя по заданию куратора, мужчина с 2025 года передавал данные об объектах Минобороны и критически важной инфраструктуры Рязанской области, а также информацию о военнослужащих, принимавших участие в СВО.

Возбуждено уголовное дело о государственной измене. Мужчина арестован, ему грозит до 20 лет лишения свободы. Следственные действия продолжаются.

Ранее сотрудники ФСБ задержали агента СБУ в Крыму. Он собирал данные об объектах Минобороны на полуострове.