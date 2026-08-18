Собянин: Еще три метродепо построят в ближайшие годы в Москве

В Москве в ближайшие годы построят три метродепо. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин. Всего с 2011 года в столичном метро построили девять новых депо.

Уже в 2027 году откроется депо "Новорижское". Оно будет обслуживать Рублево-Архангельскую линию. В 2029 году завершат строительство депо "Бирюлевское" и "Троицкое" для одноименных веток.

Собянин также рассказал, что за последние 16 лет количество станций метро с учетом МЦК увеличилось со 182 до 306. Были открыты несколько новых веток, в том числе Большая кольцевая линия. На действующих ветках продолжается обновление подвижного состава – доля новых поездов уже составляет 80%. В ближайшие два года на линии выйдут 700 вагонов новой серии "Москва-2026".