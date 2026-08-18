ЦИК удалил "Яблоко" из федерального бюллетеня на выборах в Госдуму

Партия "Яблоко" исключена из федерального бюллетеня на выборах в Государственную думу. Такое решение приняла Центральная избирательная комиссия.

После исключения в бюллетене осталось 10 партий. Партии под номером 2 в списке не будет, так как он был закреплен за "Яблоком".

На прошлой неделе Верховный суд рассмотрел иск партии "Родина" о снятии партии "Яблоко" с выборов в связи с рядом нарушений. Высшая судебная станция иск удовлетворила. Основанием для отмены регистрации списка кандидатов "Яблоко" стали нарушения норм авторского права при проведении предвыборной агитации и иностранное финансирование.

Накануне суд отклонил апелляционную жалобу партии.