Обнародованы результаты вскрытия тела актрисы Хайден Панеттьери

На днях стало известно о скоропостижной смерти известной американской актрисы Хайден Панеттьери. Сейчас появились результаты вскрытия тела 36-летней артистки.

Согласно отчету коронера округа Гринвилл Майка Эллиса, "никаких признаков травмы, которая могла бы привести к смерти", обнаружено не было. При этом в квартире, где жила Хайден Панеттьери, был обнаружен препарат для экстренной ликвидации последствий передозировки, передает The Voice.

Отметим, что актриса уже давно боролась с зависимостями и депрессией. По слухам, именно по этим причинам несколько лет назад она полностью отказалась от опеки над дочкой Каей-Евдокией, которую родила от известного украинского боксера Владимира Кличко в 2014 году.

Обстоятельства смерти актрисы держат в секрете. Но уже установлено, что накануне гибели Хайден со своим возлюбленным Брайаном Хикерсоном улетела из Лос-Анджелеса на юг страны. Тогда актриса чувствовала себя хорошо.

Примечательно, что многие фанаты были против этих отношений. Они считали, что Хикерсон жестоко обращается с Панеттьери. Так, несколько лет назад он избил свою избранницу. кандал разразился в ночь на 14 февраля – День всех влюбленных. Полицию вызвали обеспокоенные шумом соседи, но к прибытию наряда избранник актрисы успел ударить ее кулаком по лицу.

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