Симоньян откровенно о том, как дети переживают смерть Кеосаяна: "Знают, что он никуда не уходил"

Маргарита Симоньян год назад похоронила любимого мужа Тиграна Кеосаяна. Теперь журналистка одна воспитывает троих детей — дочерей 13-летнюю Марьяну и 6-летнюю Маро, а также 11-летнего сына Баграта.

Главный редактор RT рассказала, как наследники переживают тяжелую утрату. Они очень сильно скучают по папе, но верят, что существует загробная жизнь и через много лет семья воссоединится.

"Дети знают, что отец никуда не уходил, что мы все встретимся на небе. Конечно, они скучают, плакали поначалу. Баграт однажды даже сказал мне: "Это что, теперь мне нужно будет хотеть быстрее оказаться на небе, чтобы увидеться с папой?" Мои дети знают, что смерть — это временная разлука, что все мы встретимся. Это правильное, умное утешение", — призналась Маргарита в беседе с 7Дней.

Сама Симоньян справляется с утратой, уйдя с головой в работу. После смерти Тиграна у Маргариты выявили рак груди. Во время лечения ей пришла идея написать книгу о Кеосаяне. Роман "Непервая любовь. Исповедь горя и радости" выйдет в сентябре. Журналистка призналась, что порой у нее не было сил просто поднять руку, не то, чтобы печать текст на компьютере.

"Весь январь была лучевая терапия, и мне было ни до чего. А в феврале началась побочка — лучевой дерматит. Это похуже, чем химия. Я не могла сказать "мама", не то что писать.. Только в конце февраля вернулась к тексту и за весну дописала книгу", — рассказала Маргарита.

Напомним, Маргарита Симоньян и Тигран Кеосаян были счастливы вместе около 20 лет. Они познакомились в 2004 году, когда режиссер увидел репортажи Симоньян из Беслана и написал ей слова поддержки. На третьей встрече Тигран заявил, что они созданы друг для друга. В конце 2024 года Кеосаян попал в больницу с тяжелой пневмонией, он пережил клиническую смерть и девять месяцев провел в коме. В сентябре 2025 года 59-летнего режиссера не стало.