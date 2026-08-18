"Не ожидали, что нас придут спасать": Пропавших на Эльбрусе альпинистов нашли живыми

Группу из восьми альпинистов, пропавших на Эльбрусе, нашли живыми.

Спасатели эвакуировали их на поляну Азау, от медицинской и дальнейшей помощи они отказались, сообщили в ГУМЧС России по Кабардино-Балкарии.

Кроме того, специалисты МЧС России обнаружили еще одну группу туристов из шести человек – они тоже не могли спуститься с горы из-за непогоды.

Группа из восьми альпинистов из Севастополя начала восхождение на Эльбрус в Кабардино-Балкарии вечером 16 августа. На следующий день они вышли на связь, а затем пропали. Как оказалось, они попали в непогоду и в районе седловины Эльбруса на высота 5300 метров.

"Совсем не ожидали, что нас придут спасать. Мы уже спали, и тут открывается дверь, прибывают спасатели", - рассказал РИА Новости руководитель группы Василий Ржанов.

В июле семь альпинистов из Боснии и Герцеговины застряли на Эльбрусе на высоте около 5,1 тысячи метров. Пять человек погибли, двое выжили.