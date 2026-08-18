"Теперь перед финишем понимаю, что всё пустое": Юлия Меньшова выступила с печальным объявлением

Юлия Меньшова выложила запись, которая напугала ее поклонников. В ней известная ведущая заговорила о смерти.

В своем официальном телеграм-канале Юлия меньшова опубликовала цитату легендарной артистки Фаины Раневской. "Меня забавляет волнение людей по пустякам, сама была такой же дурой. Теперь перед финишем понимаю ясно, что всё пустое. Нужна только доброта и сострадание", - заявила знаменитая артистка незадолго до смерти.

Некоторых интернет-пользователей эта цитата, приведенная Юлией Меньшовой, напугала. Поклонники сочли послание дурным знаком. Другие же высказали мнение, что слова о смерти не главное в цитате, а основное - необходимость в доброте и сострадании.

Отметим, что недавно Юлия Меньшова завела собаку. Она назвала щенка Ритой и теперь часто выкладывает фотографии своей любимицы. Потерявшая родителей ведущая нашла утешение в четвероногом друге, который в ней души не чает.

Напомним, мать Юлии Меньшовой, актриса Вера Алентова скончалась 25 декабря 2025 года. Актрисе было 83 года. Трагедия произошла во время прощания с актером Анатолием Лобоцким, с которым Вера Валентиновна играла в фильме "Зависть богов". Алентова пришла на траурную церемонию, но вдруг почувствовала себя очень плохо и была экстренно госпитализирована, однако медики не смогли ее спасти.

А отец ведущей, прославленный режиссер Владимир Меньшов, умер 5 июля 2021 года.

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