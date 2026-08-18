Российский банкир разбился на мотоцикле в центре Москвы

В центре Москвы машина скорой помощи и столкнулась с мотоциклом. ДТП произошло на 1-й Тверской-Ямской улице в сторону центра. Известно об одном погибшем.

Как пишет ТАСС, скорая помощь принадлежит частной медицинской клинике. Авария произошла в тот момент, когда скорая выехала на встречную полосу.

Погибшим, по данным агентства, оказался заместитель председателя крымского банка "Генбанк" Дмитрий Ларин. По данным из открытых источников, ему было 50 лет. В банке он курировал информационную безопасность и IT.