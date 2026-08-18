"Понятно, кто настоящая мама детей": Пугачева и Галкин* скрывали это годами

Вскрылся многолетний обман Аллы Пугачевой. Оказывается, биологической матерью Гарри и Лизы является совсем другая женщина. По крайней мере, в этом уверен бывший депутат Роман Худяков. Он разоблачил Примадонну еще пару лет назад.

Политик утверждает, что у звездной певицы и ее мужа-иноагента есть множество "скелетов в шкафу", о которых широкая публика даже не догадывается. По сведениям Худякова, сейчас Пугачева с мужем готовятся переехать в Нью-Йорк, где Галкин* и планирует воспитывать своих детей.

"Пугачева им совсем не мама, а в лучшем случае бабушка. Никто из специалистов-репродуктологов (поговорите с людьми) даже не рассматривает версию о замороженных яйцеклетках — „когда Пугачева могла, таких технологий не было, никто об этом не думал“. Понятно же, кто настоящая мама детей", — рассуждал Роман в своем блоге.

Впрочем, сегодня экс-политик не горит желанием обсуждать все эти тайны. Гораздо сильнее его интересует творчество Аллы Борисовны. По мнению Худякова, все последние песни Пугачевой откровенно плохие. Впрочем, "черная полоса" Примадонны длится уже несколько лет, если не десятилетий.

"Все, что она делает, плохо очень давно. Она вообще не могла ни петь, ни обновить репертуар долгие годы. Она не вынесла 15 место на „Евровидении“, не вынесла критики в России — когда ее новые песни уже не воспринимались народом, не смогла вписаться в новое время. И решила больше не петь, а командовать и изображать Примадонну и властителя российской эстрады", — заключил Худяков в своем Telegram-канале.



*Признан в России иноагентом.