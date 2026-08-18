На съемках "Электроника" Весник, Караченцов и Басов не общались с братьями Торсуевыми

Братья Владимир и Юрий Торсуевы проснулись знаменитыми после выхода на экраны фильма "Приключения Электроника". В ленте снялись такие знаменитые актеры как Евгений Весник, Николай Караченцов, Владимир Басов и другие.

В новом интервью Владимир Торсуев вспомнил, что вне съемочной площадки со старшими коллегами отношений у них с братом не было. "Они, конечно, очень занятые люди. Какие могут быть отношения вне площадки с 13-летними ребятами, когда взрослые профессионалы приезжают работать? Но я никогда не забуду, как Николай Петрович Караченцов в нашу первую встречу сказал: "Привет, друзья!" А после того как мы отыграли с ним пару съемоч­ных дней, он мне сказал: "Привет, коллега!" У меня буквально крылья выросли..." - припомнил Торсуев.

При этом он отметил, что после выхода ленты и обрушившейся на них с братом славы ни у того, ни у другого звездной болезни не было. Вообще Владимир Торсуев старается не фокусироваться только на прошлом. Он с оптимизмом глядит в будущее.

"Если ты не помнишь свое прошлое, у тебя не будет будущего... Но не надо печалиться о прошлом: ты его уже не вернешь. Не надо радоваться прошлому, потому что если будешь безумно ликовать только по прошлому, то не будешь верить в будущее. А я в этом смысле оптимист: я больше верю в завтра, чем во вчера", - отметил артист.

В настоящее время 60-летний Владимир Торсуев счастлив в семейной жизни, занимается благотворительностью и гуманитарной помощью, передает "Мир новостей".

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