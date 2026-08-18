Начиненный взрывчаткой украинский БПЛА выбросило на пляж Севастополя

Украинский беспилотник с полным боезарядом вынесло течением на пляж в Севастополе.

БПЛА прибило к пляжу в районе Парка Победы. В настоящий момент территория оцеплена. Люди эвакуированы, никто не пострадал, сообщил губернатор Михаил Развожаев.

"Очевидно, что он был подавлен силами РЭБ и упал в акваторию при одной из атак ВСУ на Севастополь", - сказал глава города.

В ближайшее время специалисты проведут подрыв беспилотника на месте обнаружения. Горожан и гостей города попросили не пугаться громких звуков.

Минувшей ночью над Севастополем сбили 19 беспилотников. Никто не пострадал.