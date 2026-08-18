Владимир Кличко высказался о смерти актрисы Хайден Панеттьери, чью дочь растит в Киеве

На днях стало известно, что звезда сериалов "Нэшвилл и "Вспоминая Титанов" Хайден Панеттьери скончалась в США. Бывшей девушке Владимира Кличко было 36 лет.

Актриса и боксер обручились в 2009 году, однако до свадьбы дело так и не дошло. От расставания Кличко и Панеттьери удерживала дочь Кайя-Евдокия. Она появилась на свет в 2014 году. Однако семейному счастью так и не суждено было сбыться - боксер и актриса все же разошлись.

Кайя-Евдокия сейчас живет с отцом и бабушкой в Киеве. С матерью она общалась лишь по видеосвязи. О смерти Хайден Панеттьери Владимир Кличко высказался на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Для начала он отметил, что семья переживает "глубокое потрясение и горе".

"Сообщение о трагической смерти Хайден глубоко меня опечалило. Она покинула этот мир слишком рано. Хотя она и перестала быть моей избранницей, она была важной частью моей жизни и матерью нашей дочери Кайи", - признался Кличко.

Он отметил талант и головокружительную карьеру Панеттьери, которая принесла ей не только известность, но и проблемы в этой "очень требовательной индустрии". "Ничто не сотрет те времена, которые мы провели вместе, и то место, которое она занимала в нашей жизни. Что касается нашей дочери Кайи, я всегда буду говорить о ее матери с уважением и постараюсь, чтобы она помнила, каким человеком она была", - пообещал Владимир.

Кроме того, он выразил соболезнования родным, близким и друзьям Хайден и призвал общественность уважать их частную жизнь "в это невероятно трудное время".

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