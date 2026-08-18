Путин отметил развитие сотрудничества с Мьянмой в сфере безопасности

Владимир Путин принял в Кремле коллегу из Мьянмы. Мин Аун Хлайн находится в нашей стране с официальным визитом.

В начале встречи российский президент выразил соболезнования жителям этой азиатской страны. В конце июля десятки тысяч мьянманцев пострадали от мощного наводнения. В свою очередь, гость поблагодарил Россию за помощь в преодолении весной прошлого года последствий другого страшного природного бедствия - землетрясения, жертвами которого стали 4 тысячи человек.

Говоря о двусторонних отношениях, Владимир Путин отметил развитие сотрудничества в сфере безопасности. Нейпьидо является надежным партнером Москвы в Юго-Восточной Азии. Страны активно взаимодействуют в формате Россия-АСЕАН.

Россия приступает к строительству в Мьянме атомной станции малой мощности. Об этом на встрече с высокой делегацией из этой азиатской страны рассказал глава кабина Михаил Мишустин. По его словам, проект даст мощный стимул развитию сотрудничества в смежных областях, включая научные исследования. -

Отдельная встреча прошла у премьера с президентом Хлайном. На ней Мишустин предложил развивать взаимодействие в сфере высоких технологий. Говорили и об инвестициях. Российские компании намерены подключиться к работе специальной экономической зоны "Давей" на территории Мьянмы. Этот проект позволит увеличить взаимный товарооборот и создать новые рабочие места.