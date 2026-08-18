ЦИК провел жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени между партиями

Сегодня Центризбирком провёл жеребьёвку по распределению бесплатного эфирного времени между партиями, которые примут участие в выборах депутатов Госдумы 9-го созыва.

Определили даты и время для размещения агитационных роликов и других материалов. Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, график будет утверждён уже завтра. Особое внимание также уделили порядку проведения теледебатов. На нашем канале первый раунд между политическими партиями состоится ровно через две недели.

"Телеканал "ТВ Центр" проведёт дебаты, начиная с 1 сентября. Всего таких дебатов будет 6, поскольку партий политических 10, то, естественно, они будут поделены по 5 в каждых дебатах. Вести их будет политический обозреватель "ТВ Центра" Вера Кузьмина. Мы создадим, безусловно, все условия возможные для того, чтобы вы смогли выразить своё политическое мнение по самым главным темам для нашей страны. Ну и постараемся провести дебаты, и ярко, и качественно, и интеллектуально", - рассказал Андрей Румянцев, первый заместитель генерального директора по вещанию АО "ТВ Центр".