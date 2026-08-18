Смертельное ДТП с мотоциклистом в центре Москвы попало на видео

В центре Москвы в результате ДТП погиб мотоциклист. Утром на улице 1-я Тверская-Ямская он столкнулся с машиной скорой помощи.

На кадрах с камеры наблюдения видно, что на большой скорости мотоцикл перестраивается из крайнего правого ряда в левый, где по встречке едет медицинская машина.

Удар был настолько сильный, что байк отлетел на несколько метров. От полученных травм водитель скончался на месте. В скорой помощи находились 3 человека. Никто не пострадал.

Уточняется, что автомобиль принадлежит коммерческой организации. Движение в районе ДТП некоторое время было затруднено на 3 километра в сторону центра. Сейчас проехать можно свободно.